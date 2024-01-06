بلدية دبي تخصص ناقلات ذكية لأتمتة نقل النفايات

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

خصصت بلدية دبي ناقلات نورد الذكية، والتي تضم آخر التطورات التكنولوجية للمساهمة في أتمتة عملية نقل النفايات وتسهيل سير العمل، حيث يضم الأسطول 600 ناقلة ذكية تتميز بنظام ذكي وسهل الاستخدام.

كما طورت بلدية دبي خطة استراتيجية متكاملة لإدارة النفايات الصلبة في إمارة دبي على مدار 20 عاماً القادمة، وأصدرت دليلاً إرشادياً للفصل الإلزامي للنفايات، ويعتبر فصل النفايات من المصدر أحد أكثر العوامل والمتطلبات أهمية في هذه الخطة، ويسهم بشكل كبير في تحويل النفايات عن مسار الطمر وتحقيق أغراض إعادة التدوير.

وقامت بلدية دبي بإعداد إرشادات تهدف إلى مساعدة كافة القطاعات لفهم معيار ومستوى الخدمة المطلوب أداؤه للتقيد بلوائح البلدية، وتم عمل مقارنات معيارية مع أفضل الممارسات المطبقة على الصعيد المحلي، والمستوى العالمي على حد سواء، وأخذها بعين الاعتبار في إعداد هذه الوثيقة.

كما قامت البلدية بتحديد حد أدنى للمتطلبات فيما يخص الفصل الإلزامي للنفايات من جميع المصادر، وتهدف من إصدار هذا الدليل إلى تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة في إمارة دبي ومؤشرات الأداء الرئيسة، ووضع حد أدنى لمعايير ومتطلبات فصل النفايات من المصدر، كذلك تطبيق وتنفيذ ممارسات وإجراءات متعلقة بإعادة التدوير على كافة مصادر إنتاج النفايات ومنشآت إدارة النفايات ومعالجتها، وضمان تطبيق ممارسات مستدامة لإدارة النفايات في المنشآت التجارية والصناعية والمؤسسية المنتجة للنفايات في إمارة دبي.

كما وتقدم بلدية دبي خدمة التخلص من المخلفات الحجمية أحد الخدمات المجانية التي تتيحها البلدية للأفراد، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لإمارة دبي، وتعزيزاً لثقافة فصل النفايات لدى أفراد المجتمع، وذلك تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة دبي المتميزة في المجال الخدمي والبيئي، وتعزيزاً لرؤيتها في أن تكون بلدية رائدة لمدينة عالمية.

وتعد الخدمة واحدة من أهم الخدمات التي تقدمها البلدية للجمهور بكل سهولة وكفاءة، فهي متاحة للأفراد من قاطني إمارة دبي عدا مناطق التطوير العقاري والمناطق الحرة، وذلك من خلال التطبيق الموحد للبلدية، وتقدم الخدمة العديد من الفوائد أهمها، القضاء على الممارسات السلبية التي تضر بالبيئة والصحة العامة، والمتمثلة في تراكم المخلفات الحجمية، مثل الأثاث المنزلي المستعمل والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، كما تسهم الخدمة في تعزيز ثقافة فصل النفايات من المصدر، وزيادة وعي الجمهور بأهمية التخلص السليم من المخلفات.

وأوضحت بلدية دبي أن الطلبات المقدمة يتم إنجازها من خلال 3 فرق عمل ميدانية، موزعة على قطاعات مختلفة، ضمن برنامج العمل في الفترة الصباحية من يوم الأحد لغاية يوم الجمعة، إضافةً إلى ذلك أتاحت البلدية تطبيق رقمي للمراقبين، يتم من خلاله إرسال الطلبات إلى الفريق الميداني، ومن ثم متابعة إنجازها وضمان جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين، إذ يتم الاستفادة من المخلفات الحجمية المُجمعة من المدينة عبر شركات متخصصة في إعادة التدوير، تقوم بفرز المخلفات وإعادة تدوير معظمها لاستخدامها مرة أخرى.