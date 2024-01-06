راشد بن سعود المعلا يحضر أفراح الغفلي والكتبي بأم القيوين

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (وام)

حضر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف راشد محمد بن نايع الشاوي الغفلي على كريمة راشد سالم بخيت الكتبي، ومطر بن نايع سالم الشاوي الغفلي على كريمة محمد راشد بن نايع الشاوي الغفلي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة البيت متوحد بأم القيوين عصر أمس، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وجمع من الحضور.

تخللت الحفل عروض للفرق الشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.