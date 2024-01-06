الامارات | السيرة الذاتية للدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم تعيين الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة وعضوة في مجلس الوزراء في 6 يناير 2024، وقد شغلت معاليها سابقاً منصب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات بوزارة التربية والتعليم منذ يوليو 2016، كما عملت مديرة لإدارة الابتكار وريادة الأعمال في وزارة التربية والتعليم، وتولت دور المتحدث باسم حكومة دولة الإمارات خلال فترة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

كما شغلت الشامسي عضوية العديد من اللجان، منها لجنة التحول الرقمي، واللجنة الوطنية لوقاية الأسرة، والمجلس الخليجي للموهوبين، وتترأس عدة لجان وطنية منها مجلس حماية الطفل في البيئة التعليمية، واللجنة الوطنية للتعليم الأخضر، واللجنة الوطنية للفنون الإبداعية في التعليم، كما قادت اللجنة التنظيمية لاستضافة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2021، أولمبياد الأحياء الدولي 2023.

تحمل الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي درجة الدكتوراة في هندسة الحاسوب من جامعة خليفة، ودرجتي البكالوريوس والماجستير في علوم الحاسوب من جامعة الشارقة، وحصلت على دبلوم الابتكار في العمل الحكومي من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وبرنامج القيادة الدبلوماسية من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.