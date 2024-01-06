بمباركة رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن عن تعديل وزاري في الحكومة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن مجموعة من التعديلات الوزارية في حكومة الإمارات.

وقال سموه: «بمباركة أخي رئيس الدولة، حفظه الله، وبعد التشاور معه، نعلن عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات».

وأعلن سموه عن تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية.

وقال سموه: «قاد مكتوم وزارة المالية باقتدار، بالإضافة لمجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي.. ورسخ التوازن في سياساتنا المالية اتحادياً ومحلياً، ونثق به اليوم ليقود فريقنا الاتحادي المعني بالقطاع الاقتصادي والتجاري والمالي لتحقيق نجاحات جديدة، وتأهيل قيادات اقتصادية شابة جديدة، والاستمرار في تعزيز السياسات المالية الحكيمة التي تقود النمو الاقتصادي في الدولة».

كما أعلن سموه عن تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء، وقال سموه: «عمل محمد بن مبارك سابقاً وكيلاً لديوان ولي عهد أبوظبي ومستشاراً في ديوان الرئاسة، مع شكرنا وتقديرنا للأخ محمد البواردي الذي كرس حياته في خدمة بلاده عبر سيرة متفانية ومخلصة لقادته، ومسيرة من الإنجازات في خدمة وطنه».

وأعلن سموه تعيين مريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، مع نهاية فترتها في وزارة البيئة.

وقال سموه: مريم حارب قدمت الكثير لدولة الإمارات في ملف البيئة والأمن الغذائي داخلياً وخارجياً، وأشاد بها كل من تعامل معها في الداخل والخارج.. وقادت ملف الإمارات في COP28 بكل مهنية واقتدار، فخور بها، وننتظر منها إنجازات جديدة في مهامها الوطنية القادمة.

وأعلن سموه عن تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب.

وأضاف سموه: «الإخوة والأخوات .. أعلنا قبل فترة عن طلبنا منكم ترشيح وزير للشباب في دولة الإمارات .. ووصلتنا الكثير من الترشيحات .. وكان اسم أحد الشباب الإماراتي يتكرر في الكثير من الترشيحات التي وردتنا .. وسيكون هو وزير الشباب الجديد».

وقال سموه: «سلطان رائد فضاء .. وحاصل على الدكتوراه .. وخدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع الفضاء.. وخدم البشرية في المجال العلمي .. وأول عربي يمشي في الفضاء وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 أشهر .. وهو من أقرب الشباب لقضايا الشباب .. وأكثرهم حرصاً على خدمتهم والارتقاء بهم».

وتابع سموه: «كل التوفيق لسلطان، وسيستمر في أداء مهامه العلمية والفضائية، بالإضافة لمسؤولياته الجديدة، ونقول له نريد لشبابنا أن تكون أقدامهم متجذرة في أرضهم وتاريخهم وثقافتهم، وأعناقهم في السماء، ننافس بهم الأمم، ونفاخر بهم العالم. ونحن معك في هذه المهمة».

وأضاف سموه «وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد»، مضيفاً سموه «نكرر بأن العام 2024 سيكون عام خير، وسيكون الأجمل والأعظم في تاريخ الإمارات بإذن الله».

وزيرة للبيئة

أعلن سموه تعيين الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للتغير المناخي والبيئة وعضواً في مجلس الوزراء، وقال سموه: «آمنة من الكوادر الاتحادية المميزة ونتابعها منذ عدة سنوات حيث قادت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في الحكومة الاتحادية، لديها مهمة كبيرة في ملف البيئة وتطوير قطاع الزراعة، وترسيخ الأمن الغذائي الداخلي، وخدمة مواطنينا الذين يعملون في قطاعات الزراعة والصيد والغذاء وتعزيز نموهم».

السير الذاتية للوزراء

محمد مبارك المزروعي

تم تعيين معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء، في 6 يناير 2024، وقد عمل معاليه مستشاراً في ديوان الرئاسة منذ عام 2022، كما شغل منصب وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، من عام 2009 وحتى عام 2022، وعمل خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2008 نائباً لرئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

يحمل معاليه درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال في مجال الشؤون المالية من جامعة سفولك - بوسطن، بالولايات المتحدة الأميركية.

سلطان النيادي

تم تعيين معالي الدكتور المهندس سلطان بن سيف النيادي وزير دولة للشباب في 6 يناير 2024، ويُعد معاليه ورائد الفضاء هزاع المنصوري أول رائدي فضاء إماراتيّين ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي تم إطلاقه في عام 2017 بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين، وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة، كما أنجز معاليه عبر المهمة التي انطلقت في 2 مارس 2023 على متن مركبة الفضاء «سبيس إكس دراجون إنديفور» أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب على متن محطة الفضاء الدولية.

ونجح معاليه في إجراء العديد من التجارب والأبحاث العلمية المهمة في الفضاء، وفي 28 أبريل 2023 حقق النيادي إنجازاً مهماً عندما أصبح أول عربي يشارك في مهمة نشاط خارج المركبة، وفي 4 سبتمبر 2023 عاد إلى الأرض بعد أداء مهمة في محطة الفضاء الدولية استمرت 6 أشهر، شارك خلالها في نحو 200 تجربة علمية، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية.

حصل معاليه على درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة برايتون ببريطانيا، ودرجة الماجستير في أمن المعلومات والشبكات من جامعة جرينفيث بأستراليا، ودرجة الدكتوراه في تكنولوجيا منع تسرب البيانات من الجامعة نفسه، كما حصل على جائزة أفضل طالب في كلية زايد العسكرية، وجائزة جامعة جريفيث للأداء المتميز، وجائزة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم للإنجازات العلمية، وهو كذلك عضو في منصة الإمارات للتطوع.

آمنة الضحاك

تم تعيين معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة للتغير المناخي والبيئة، وعضوة في مجلس الوزراء في 6 يناير 2024، وقد شغلت معاليها سابقاً منصب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات بوزارة التربية والتعليم منذ يوليو 2016، كما عملت مديرة لإدارة الابتكار وريادة الأعمال في وزارة التربية والتعليم، وتولت دور المتحدث باسم حكومة دولة الإمارات خلال فترة التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، كما شغلت معاليها عضوية العديد من اللجان، منها لجنة التحول الرقمي، واللجنة الوطنية لوقاية الأسرة، والمجلس الخليجي للموهوبين، وتترأس عدة لجان وطنية منها مجلس حماية الطفل في البيئة التعليمية، واللجنة الوطنية للتعليم الأخضر، واللجنة الوطنية للفنون الإبداعية في التعليم، كما قادت اللجنة التنظيمية لاستضافة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2021، أولمبياد الأحياء الدولي 2023.

تحمل معاليها درجة الدكتوراه في هندسة الحاسوب من جامعة خليفة، ودرجتي البكالوريوس والماجستير في علوم الحاسوب من جامعة الشارقة، وحصلت على دبلوم الابتكار في العمل الحكومي من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وبرنامج القيادة الدبلوماسية من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.