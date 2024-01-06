20 ورشة عمل يقدمها خبراء ومتخصصون لـ 3000 صانع محتوى

7 يناير 2024 01:01

دبي (الاتحاد)

تنظم «قمة المليار متابع» في دورتها الثانية التي تنطلق يومي 10 و11 يناير المقبل في «أبراج الإمارات» و«متحف المستقبل» في دبي، أكثر من 20 ورشة عمل حصرية، يقدمها خبراء ومتخصصون من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية والعالم، من أبرزهم صلاح أبو المجد، وكريم إسماعيل، ودروف راثي.

وتستهدف الورش إثراء تجربة 3000 من صناع المحتوى بالمهارات الاستراتيجية وتعزيز قدراتهم الإبداعية وإكسابهم المهارات التي تساعدهم على تحقيق مداخيل ثابتة، بالإضافة إلى تعريفهم بسبل التواصل مع مليارات الأشخاص في الفضاء الرقمي، وذلك ضمن مسارات القمة الأربعة «لنتقدم» و«لنكسب» و«لنبدع» و«لنتقارب». وتأخذ القمة التي تشكل تجمعاً عالمياً لأصحاب الرؤى المبتكرة وصنّاع المحتوى والمبدعين، في دورتها الثانية، المتابعين من هواة ومحترفين في رحلة فريدة إلى عالم صناعة المحتوى والمشاركة في أكثر من 100 فعالية على مدار يومين، للتعرف على رؤى ومهارات أكثر من 190 متحدثاً من مشاهير صناعة المحتوى والخبراء والرؤساء التنفيذيين، الذين نجحوا في جذب ملايين المتابعين من جميع أنحاء العالم. وتتيح القمة للجمهور فرصة حجز أماكنهم للمشاركة في هذا التجمع العالمي من خلال زيارة الموقع الرسمي:

https://www.1billionsummit.com..

وقالت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: «تثري قمة المليار متابع مهارات أكثر من 3000 صانع محتوى بمجموعة من الورش التخصصية التي تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك أساسيات صناعة المحتوى الرقمي، والتسويق، وتحليل البيانات الرقمية، وغيرها من الورش التي توفر تجربة تعليمية متكاملة تمنح الفرصة لصناع المحتوى الرقمي للوصول إلى ملايين المتابعين وجني دخل يحقق لهم الاستقلالية المالية».

وأضافت: «إن قمة المليار متابع ترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى، وتعكس التزامها بدعم القطاع الرقمي، وهي فرصة فريدة لصناع المحتوى لتطوير مهاراتهم وتعزيز حضورهم على منصات التواصل الاجتماعي».

وتابعت: «تحرص الأكاديمية على تطوير المهارات الرقمية لصناع المحتوى، وتعزيز قطاع الصناعات الإبداعية، وخلق حراك إبداعي يلبي حاجتنا في المنطقة إلى المهارات الرقمية التي تدعم استراتيجيات الاقتصاد الرقمي المليء بالفرص، وهو ما ترجمناه في القمة باستقطاب أصحاب خبرات عالمية بهدف إعداد جيل جديد متمكن من الكفاءات المحترفة القادرة على تقديم صورة حضارية نموذجية عن المنطقة العربية».

تنطلق ورش عمل اليوم الأول ضمن مسار «لنتقدم» مع ورشة بعنوان «كيف تحول مهاراتك الصحفية إلى محتوى رقمي باهر؟»، يقدمها أمير جمعة، منتج وسائل التواصل الاجتماعي في «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ»، مستعرضاً رحلة تحول كبار الإعلاميين إلى صناع محتوى عالميين، حيث يستكشف استراتيجيات التحول من الصحافة التقليدية إلى صناعة المحتوى الرقمي.

وفي مسار «لنكسب»، يقدم كريستيان لوبلان، مؤسس أكاديمية Lost Creator، ورشة «اترك عملك وتفرغ لصناعة المحتوى واكتساب المال» التي تقدم للحضور خطوات عملّية للانتقال من الوظيفة التقليدية إلى صناعة المحتوى كمهنة دائمة.

رافقوا صلاح أبو المجد، رائد الأعمال، المدرب التنفيذي الذي يمتلك خبرة واسعة، لتتعرفوا على أبرز الاستراتيجيات العملية التي تساعد الحضور على تحقيق النمو والمرونة والتسويق الاستراتيجي لتطوير أعمالهم، والتفوق على 90% من المنافسين، وزيادة المبيعات بمعدل 10 أضعاف، بما يمثل مفتاح النجاح الذي يتطلع إلى امتلاكه رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الاستثمارية، فيما يبحر محمد الشعار، المتخصص في مجال تصوير الفيديوهات الاحترافية باستخدام الهواتف الذكية، في أسرار صناعة مقاطع فيديو يمكنها تصدر «التريند»، مقدماً تجارب عملية في تقنيات التصوير والتحرير بأقل التكاليف والإمكانات، وذلك في ورشة عمل بعنوان «اصنع فيديوهات تتصدر التريندات».

ويستهل مسار «لنتقارب» اليوم الثاني بورشة «افهم عقلك وعزز إبداعك» مع كريم إسماعيل، مدرب الصحة النفسية الإيجابية، الذي يُعرف المشاركين على استراتيجيات إعطاء الأولوية للصحة العقلية، ويساعد صنّاع المحتوى على الانطلاق في رحلة نحو تعزيز الصحة النفسية والذهنية، والحفاظ على توازنهم.

وفي مسار «لنكسب»، يقدم محمد فتال، المؤسس الرئيس التنفيذي لمجموعة «الفان»، المنصة المتخصصة في إدارة أعمال صنّاع المحتوى والمؤثرين، دليلاً مفصلاً لإعداد خطة عمل لصناعة محتوى يحقق إيرادات في ورشة «حقق دخلاً من خلال محتواك».

وتنطلق ورش مسار «لنتقدم» مع ورشة «تعرف على أسرار «تشات جي بي تي» مع دروف راثي، الذي يقدم معلومات عملية حول إتقان استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز الإنتاجية في العمل والتعلم والحياة اليومية. ويقدم هيثم هلال، خبير، مدير النمو الرقمي في قناة ومنصة «المشهد»، ورشة عمل بعنوان «تحليل التريندات الرقمية والسرد القصصي الإخباري» موفراً رؤى مبتكرة حول «التريندات» الرقمية وتقنيات السرد القصصي الأكثر نجاحاً.

ويقدم مسار «لنبدع» ورشة «أنتج برنامجك الخاص» مع صانعة المحتوى المشهورة ومقدمة البرامج التلفزيونية فرانزيسكا نيهوس، التي ترشد صنّاع المحتوى في رحلة صناعة برامج رقمية متنوعة وناجحة على الإنترنت، ويضيء ليام ديبل عبر ورشة «كيف تحول المشاهدات إلى متابعين» على المهارات الأساسية لتخطيط وإنتاج صور وفيديوهات لمنصات التواصل الاجتماعي، وتصميم أغلفة مصغرة. أما أحمد جمال عرفة، مخرج فني في شركة The Post Office والمخرج الفني لإحدى حلقات «كيزازي موتو» على منصة «ديزني+»، فينطلق إلى عالم السرد القصصي البصري وصناعة الصور التي تلقى صداها لدى الجمهور في ورشة «بصريات تكاد تتحدث إليكم».

وإلى جانب ورش العمل ضمن المسارات الأربعة، تفرد القمة على مدار يومين، مساحات متخصصة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «ميتا» و«تيك توك» و«سناب شات» و«يوتيوب». وضمن فعاليات القمة، ينظم فريق الدحيح الإبداعي ورشة عمل حصرية تستمر لمدة يومين بعنوان «ما الذي يحدث خلف الكواليس: إنتاج حلقة الدحيح» .

مشاهير الألعاب الإلكترونية

يتعرف الجمهور العالمي، في «قمة المليار متابع»، التي تستضيف دبي نسختها الثانية يومي 10 و11 يناير الجاري، على أسرار ثلاثة من مشاهير عالم الألعاب الإلكترونية، الذين استخدموا مهاراتهم لخلق عوالم افتراضية أحبها الملايين، جاذبين أكثر من 188 مليون متابع إلى حساباتهم، حيث أصبحوا روَّاداً في عالم يتخذ من الألعاب الإلكترونية مسرحاً للإبداع والثراء.

والمشاهير الثلاثة هم جيرمان جارمينديا، وأوجوال تشوراسيا، وميث بات، الذين سيشاركون في قمة المليار متابع، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، والتي تسلط الضوء على دور صنّاع محتوى الألعاب الرقمية في تشكيل ثقافة الإعلام الجديد، وتحفيز الشباب على اكتشاف إمكانياتهم الإبداعية في هذا المجال، لتحويل الهوايات اليومية إلى عالم من الإبداع والتأثير.