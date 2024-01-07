الامارات | مزارع شجاع يمسك بـ «لص البطارية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يهنأ لص حاول سرقة بطارية مركبة متوقفة بمنطقة سكنية بجريمته، بعد أن انتبه إليه مزارع في فيلا مجاورة وأمسك به، لكن فر آخر كان يشترك معه في الجريمة، وضُبط لاحقاً، وأحيلا إلى النيابة العامة في دبي، التي أحالتهما بدورها إلى محكمة الجنايات، حيث أدينا وعوقبا بالحبس شهراً والإبعاد عن الدولة.

وأفادت أوراق الدعوى بأن المتهمين كان يتجولان في إحدى المناطق السكنية بدبي بحثاً عن خردة لبيعها، ولفت انتباههما مركبة «كرافان» تقف أمام إحدى الفيلات، فسول لهما شيطانهما سرقة بطاريتها، وبمجرد فك البطارية فوجئا بالمزارع يأتي مسرعاً تجاههما، فلاذ أحدهما بالفرار، فيما لم يتمكن الآخر من ذلك، وتم الإمساك به.