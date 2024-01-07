الامارات | شرطة دبي تكرّم مُقيماً تقديراً لتعاونه في تعزيز الأمن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم رئيس قسم الشؤون الإدارية في مركز شرطة بردبي، العقيد عبدالسلام أحمد المهري، المقيم الشاب محمد قيصر محمد حنيف، تقديراً لتعاونه وحسن تصرفه، الأمر الذي أسهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

وأشاد العقيد المهري بحسن تصرف محمد قيصر، وسرعة بديهته، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها، سواء من العاملين في الإدارات العامة في شرطة دبي أو الجمهور الخارجي، تقديراً لدورهم الإيجابي والفعّال في خدمة المجتمع، الأمر الذي يدعم عمل الشرطة، ويعزز جهودها نحو ترسيخ شعور الأفراد بالأمان.

وقدم العقيد المهري الشكر لمحمد قيصر على تعاونه وإيجابيته، في حين أعرب الأخير عن سعادته بالتكريم، وأكد أنه حافز له وللجميع في أهمية التعاون مع الأجهزة الشرطية لخدمة المجتمع وتعزيز استقراره.