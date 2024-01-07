الامارات | محمد بن راشد يلتقي المشاركين في قافلة رحلة الهجن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المشاركين في قافلة رحلة الهجن والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في نسختها العاشرة بمشاركة 37 شخصاً من 16 جنسية متنوعة، وذلك في منطقة سيح السلم بمحمية المرموم بدبي، وقد قطعت الرحلة 557 كلم على مدى 12 يوماً في صحراء الإمارات من أبوظبي إلى دبي.