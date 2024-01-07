الامارات | حمدان بن محمد: ستنطلق مهمات السير في الفضاء حول القمر تحمل بصمة عيال زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لقيادة دولة الإمارات وشعبها والعالم العربي انضمام الإمارات لمشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية Gateway إلى جانب الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي والذي يعد من أهم المشاريع الدولية في مجال استكشاف الفضاء في القرن الـ 21.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والعالم العربي انضمام الإمارات لمشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية Gateway إلى جانب الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي وهو من أهم المشاريع الدولية في مجال استكشاف الفضاء في القرن الـ 21، وضمن هذا المشروع سنرسل أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى القمر بعد اكتمال المحطة في 2030 ... وسيعمل فريقي في مركز محمد بن راشد للفضاء على تصميم وتطوير وتشغيل بوابة الإمارات وهي وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة.".

وتابعة سموه: "بهذا المشروع تُساهم الإمارات بإعادة البشر إلى القمر بعد غياب تجاوز 50 عاماً، ومن تلك المحطة ستنطلق مهمات السير في الفضاء حول القمر وستنطلق مشاريع فضائية نحو المريخ تحمل بصمة عيال زايد بطموح وطن لا يعرف المستحيل".