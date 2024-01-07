محمد بن راشد: بدأنا عامنا الجديد 2024 بمشاريع استثنائية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنه حضر رفقة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إعلان انضمام دولة الإمارات لمشروع علمي عالمي لبناء محطة الفضاء القمرية.

وكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «بدأنا عامنا الجديد 2024 في دولة الإمارات بمشاريع استثنائية، بحمد الله.. واليوم حضرت رفقة أخي رئيس الدولة، حفظه الله، إعلان انضمام دولة الإمارات لمشروع علمي عالمي لبناء محطة الفضاء القمرية، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ضمن هذا المشروع، سيصل أيضاً أول رائد فضاء إماراتي عربي للقمر».

وأكد سموه: «ستتولى الإمارات تطوير وحدة كاملة ضمن المحطة تزن 10 أطنان.. وسيتم إنشاء مركز عمليات فضائية في الدولة للمحطة الجديدة.. ومركز عالمي لتدريب رواد الفضاء أيضاً على أرض الدولة».

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «تمثل محطة الفضاء القمرية عودة البشر للقمر والمنصة الرئيسية التي ستنطلق منها رحلات البشر للوصول للمريخ أيضاً.. سيبدأ العمل فوراً.. وستكون الإمارات ضمن هذا المشروع الذي يمثل أحد أكبر طموحات البشر في الفضاء خلال العقد المقبل».

وختم سموه قائلاً: «فخورون بمشاريعنا.. فخورون بكوادرنا.. فخورون بطموحات أبنائنا.. ومتفائل بالعام الجديد الذي سيكون الأجمل والأعظم، بإذن الله، في دولة الإمارات».