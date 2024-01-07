«السلامة الغذائية» تقيس تأثير الزراعة على الجانب الاجتماعي

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، المزارعين ومربي الحلال، إلى المشاركة في استبيان «تأثير الزراعة على الجانب الاجتماعي في إمارة أبوظبي»، ويهدف الاستبيان لقياس تأثير الزراعة على الجانب الاجتماعي في إمارة أبوظبي، وذلك لتحديد الفروق في مستويات المتغيرات الاجتماعية (مثل مستوى السعادة - الرضا عن الحياة – الوقت مع العائلة) بين أصحاب الممتلكات الزراعية المختلفة (مثل المزرعة أو العزبة)، والمتغيرات الاجتماعية الأخرى ذات الصلة.

وجاء الاستبيان في 23 سؤالاً يحتوي كل سؤال على عدد من الخيارات، موزعة على 4 أقسام، القسم الأول «الأسئلة الديموغرافية»، القسم الثاني «مستوى السعادة»، القسم الثالث «مستوى الرضا عن الحياة»، القسم الرابع «الوقت مع العائلة».

وتضمنت «الأسئلة الديموغرافية»: هل تمتلك مزرعة أو عزبة في الوقت الحاضر؟ وموقع العزبة، وموقع المزرعة، بالعين أم الظفرة أم أبوظبي، وحجم الإنفاق، السنوي سواء للعزبة أو المزرعة، والخيارات تبدأ من 100 ألف درهم فما فوق، وهل يتم تلقى الدعم الحكومي للإنفاق على النشاط الذي تمتلكه.

كذلك طبيعة النشاط الذي يتم ممارسته في المزرعة «زراعي، أم حيواني، أم كلاهما، أم لا ينطبق»، وإن كنت تمتلك أي رخصة لمزاولة أي من الأنشطة السابقة، سواء كان تجارياً مع نشاط زراعي، أو حيوانياً، أو كليهما، أو لم تكن تمتلك رخصة.

كما تضمن الاستبيان سؤالاً حول أغراض استخدام المزرعة، وكذلك أغراض استخدام العزبة، وتحديد عدد من الخيارات حسب الأولوية من 1-5، وهي أولوية الاستخدام «للإنتاج الزراعي أوالحيواني، ترفيهية للنشاطات العائلية، أو ترفيهية للنشاطات مع الأصدقاء، ممارسة الهوايات أو الرياضيات، أنشطة أخرى، لا ينطبق».

وتضمن الاستبيان الذي نشرته الهيئة عبر قنواتها الإلكترونية، تحديد عدد الزيارات الشهرية التقريبية للمزرعة، أو العزبة، والمدة الزمنية التقريبية لكل زيارة سواء العزبة أو المزرعة، وما إذا كان يقيم في العزبة أو المزرعة مدة أكثر من يوم عادةً، واختيار عدد الأيام.

أما أسئلة القسم الثاني فيقيس فيها الاستبيان «مستوى السعادة»، إذ تم وضع أساس للقياس من 0 إلى 10، والاختيار من درجة 0 إلى 10، كيف يمكن وصف متوسط مستوى السعادة الخاص بك كمقيم في إمارة أبوظبي؟ (حيث تعبر 10 عن سعيد جداً و0 عن غير سعيد تماماً)، وكذلك المقارنة بآخرين (الاختيار بين 0 إلى 10).

وتضمن سؤالاً عن «بعض الناس بشكل عام في غاية السعادة لأنهم يستمتعون بالحياة ويستفيدون إلى أقصى حد من كل شيء، إلى أي مدى تصفك هذه العبارة» والاختيار أيضاً من 0 إلى 10 «بين سعيد جداً وغير سعيد تماماً».

أما القسم الثالث فتضمن استبياناً حول مستوى الرضا عن الحياة، وتضمن القسم الرابع، أسئلة عن الوقت مع العائلة والاختيار بين «مقدار كبير جداً، مقدار كبير إلى حدٍ ما، مقدار متوسط، مقدار قصير، مقدار قصير جداً»، وكذلك نسبة التشارك في الأنشطة التالية عادة كـ«النشاطات المنزلية مع أفراد عائلتك المقربة (مثلاً مشاهدة التلفاز)، تناول الوجبات اليومية مع عائلتك المقربة، الذهاب في إجازات/ نزهات مع عائلتك المقربة، الوقت الذي تمضيه بعيداً عن عائلتك المقربة (مثال: في العمل، مع الأصدقاء، لوحدك... إلخ)، ما مدى الموافقة أو عدم الموافقة على العبارات التالية: أنا راضٍ عن مقدار الوقت الذي أقضيه مع عائلتي أسبوعياً، أنا راض عن مقدار الوقت الذي أتحدث فيه مع عائلتي أسبوعياً، اجتماع العائلة في العزبة أو المزرعة يقرب بيننا كأفراد أسرة واحدة».