الامارات | الطقس صحو إلى غائم جزئياً اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم الإثنين، صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، وعلى الجزر والسواحل الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خصوصاً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.