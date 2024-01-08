الامارات | 8 إجراءات للسلامة أثناء التخييم في الشتاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، ثمانية إجراءات للسلامة أثناء التخييم خلال الشتاء، في ظل توجه أسر عدة للتخييم في المناطق الجبلية أو الصحراوية، فيما أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، أهمية اتباع إرشادات السلامة لمرتادي المناطق البرية والجبلية خلال هذه الفترة من العام.

ولخصت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة أبرز إجراءات السلامة عند التخييم، والمتمثلة في التحقق من حالة الطقس عند التخييم، واختيار مكان بارز، بعيداً عن مسار المركبات، وتجنب التخييم قرب أبراج الكهرباء، وتثبيت الخيمة بشكل صحيح، وتوفير تهوية مناسبة للخيم، واستخدام مواد ملائمة لإشعال النار، وعزل أماكن الإشعال عن مناطق التخييم.

ودعت الهيئة إلى التقيد بإرشادات الوقاية أثناء التخييم، وأبرزها إخماد النار بعد استخدامها وعدم دفنها، واتباع أساليب آمنة لتخزين المواد سريعة الاشتعال، وعدم وضع حمل زائد على التوصيلات الكهربائية، والتأكد من سلامة الأسلاك، ووجود طفاية حريق، والتدرّب على استخدامها مع الإلمام بأرقام الطوارئ، والتأكد من وجود معدات الإسعافات الأولية مع معرفة أقرب مركز صحي لمكان التخييم، وإزالة النفايات والمخلفات بعد انتهاء الرحلة، وإبقاء المكان نظيفاً. من جانبها، وجهت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، الأفراد والأسر إلى اتباع الإرشادات التي تجنبهم حدوث الحرائق والحوادث، وذلك للمحافظة على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، وضمان السلامة والحماية في المجتمع.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، العقيد رائد عبيد الزعابي، أهمية اتباع إجراءات السلامة لمرتادي المناطق البرية والجبلية من خلال التأكد من اختيار موقع التخييم، وأن يتم تركيب الخيمة في مكان آمن وبارز، على أن تتوافر بها طفاية حريق يدوية، وحقيبة إسعافات أولية، إضافة إلى تجنب التخييم بجانب حواف الأودية ومجاري السيول.

وحذر الزعابي من استخدام تدفئة الحطب والفحم بشكل دائم خلال فصل الشتاء، لتجنب انبعاثات غاز أول أكسيد الكربون، مشيراً إلى أن استخدام تدفئة الحطب في الأماكن المغلقة، يتسبب في انبعاثه، وكما هو معلوم فإن استنشاقه بكميات كبيرة، سيؤدي لا محالة إلى وقوع حالات حرجة قد تصل إلى الاختناق والوفاة، ناصحاً باستخدام الأجهزة الحديثة للتدفئة المطابقة للمواصفات، والتي تعد بديلاً أفضل من الحطب والفحم في الأماكن المغلقة.