الامارات | «نوابغ العرب».. احتفاء بالعقول العربية المتميزة وبإنجازاتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي جائزة «نوابغ العرب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإبداعات العقول العربية المتميزة، وبإنجازاتها ودورها الإيجابي المؤثر.

وتترجم الجائزة مساندة الابتكار والإبداع والتقدم العلمي والمعرفي والثقافي والفكري في الوطن العربي إلى دعم ملموس، يحتفي بهذه الفئة الفذة المؤثرة إيجاباً في محيطها والعالم، كما تهدف مبادرة «نوابغ العرب» إلى تكريم المتميزين في العالم العربي، وتسليط الضوء على أدوارهم الداعمة لاستئناف إسهام المنطقة العربية في الحضارة الإنسانية، إلى جانب تقديم دعم ملموس بمختلف أشكاله للفائزين في فئاتها الست، وتوسيع أثر إنجازاتهم محلياً وعربياً وعالمياً.

وتهدف مبادرة «نوابغ العرب» إلى تعزيز الهجرة العكسية للعقول العربية، والمحافظة عليها في الوطن العربي، من خلال الاحتفاء بإنجازاتها وتكريمها، وتسليط الضوء على ما حققته، وتعريف مختلف القطاعات المجتمعية بإمكاناتها، وفرص توسيع الأثر الإيجابي لإبداعاتها.

