الامارات | بتوجيهات محمد بن راشد.. 100 مليون درهم لدعم الأبحاث الجديدة في العالم العربي

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات محمد بن راشد.. 100 مليون درهم لدعم الأبحاث الجديدة في العالم العربي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لمبادرة "نوابغ العرب" محمد بن عبدالله القرقاوي تخصيص 100 مليون درهم لدعم الأبحاث العربية.
كما أعلن القرقاوي خلال توزيع جوائز "نوابغ العرب" أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإن متحف المستقبل سيصبح ذراعاً بحثياً وعلمياً ومعرفياً، داعماً للأبحاث والعلوم والعلماء في الوطن العربي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App