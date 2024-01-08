الامارات | اطلاق جوائز سنوية للسائقين الملتزمين بقوانين السلامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت ديليفرو ، بالتعاون مع شرطة دبي، جوائز للسائقين الحريصين، والتي تهدف إلى تكريم سائقيها الذين التزموا بقوانين السلامة الطرقية خلال ممارستهم عملهم طوال عام 2023. وقدمت ديليفرو لمجموعة من السائقين جوائزَ مالية إلى جانب شهادات تقدير خلال الدورة الافتتاحية للجوائز السنوية.

وسيتم توزيع هذه الجوائز سنوياً، وستكون بمثابة حافز إضافي للسائقين ليحافظوا على سلامتهم على الطريق، وتعد جزءاً مهماً من التزام ديليفرو بالعمل إلى جانب السلطات المعنية على ضمان أعلى درجات الأمان في المجتمع. وتم أخذ عدة معايير بعين الاعتبار عند اختيار أسماء الفائزين بجوائز السائقين الحريصين مثل نسبة الحفاظ على السجل المروري نظيفاً، وعدم التحصل على الغرامات والمخالفات، وعدم التعرض للحوادث على مدار العام.



وعلّق يزن أبو رقبة، رئيس شؤون العمليات في ديليفرو الشرق الأوسط على التعاون قائلاً: "يشكل سائقو التوصيل في ديليفرو جزءاً رئيسياً من عملنا ومن نسيج المجتمع الإماراتي، ونعمل دوماً على المبادرات التي تعزز لهم البيئة الآمنة والسلامة أثناء ممارسة عملهم على الطرق. كما نود أن نعرب عن امتناننا لشرطة دبي لانضمامها إلينا ودعمها لنا في هذا التعاون، وللتقدير الذي أظهرته للسائقين الذين يلعبون يومياً دوراً مهماً في تحقيق أعلى درجات السلامة في دبي. ويولي الآلاف من سائقي ديليفرو أولوية قصوى للحفاظ على السلامة الطرقية، ويملكون سجلاً مذهلاً في هذا المجال. وخلال النسخة الأولى من هذه الجوائز، قمنا بتكريم مجموعة من السائقين ممن قدموا أداءً استثنائياً ومثالاً يستحق التقدير والثناء. كما نسعى إلى توسيع هذه المبادرة بمرور السنوات لتكريم مزيدٍ من السائقين".