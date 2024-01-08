الامارات | رئيس الدولة يقوم بزيارة رسمية إلى أذربيجان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى مدينة باكو في زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان، تلبية لدعوة رئيس أذربيجان إلهام علييف.

وحضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس إلهام علييف، تكريماً لسموّه والوفد المرافق، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى أذربيجان. كما حضر المأدبة الوفد المرافق لسموّه خلال الزيارة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في أذربيجان.

ويضم الوفد المرافق لصاحب السموّ رئيس الدولة، خلال الزيارة، كلاً من سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ووزير دولة أحمد بن علي محمد الصايغ، وسفير الدولة لدى أذربيجان، محمد مراد البلوشي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وزار صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، ضريح حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في مدينة باكو، ووضع سموّه إكليلاً من الزهور أمام الضريح.

كما قام سموّه بزيارة حديقة الشهداء، ووضع إكليلاً من الزهور أمام نصب «الشعلة الخالدة».

رافق سموّه، خلال زيارته الضريح وحديقة الشهداء، كل من سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

وكان في استقبال سموّه لدى وصوله، عمدة مدينة باكو، ألدار عزيزوف، وعدد من كبار المسؤولين.