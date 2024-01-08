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الامارات | هزة أرضية بقوة 2.8 درجة في مسافي

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شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 2.8 درجة في مسافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الوطني للأرصاد تسجيل هزة أرضية بقوة 2.8 درجة في مسافي.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي في "إكس" اليوم أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت الهزة الساعة 23:01 اليوم حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أنها محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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