الامارات | هزة أرضية بقوة 2.8 درجة في مسافي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الوطني للأرصاد تسجيل هزة أرضية بقوة 2.8 درجة في مسافي.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي في "إكس" اليوم أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت الهزة الساعة 23:01 اليوم حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أنها محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير.