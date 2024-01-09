الامارات | بلدية مدينة أبوظبي تنظم «بطولة جمع النفايات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة وضمن مبادرة «مدينتي أجمل» في «حديقة 9 في ياس باي ووترفرونت، الواجهة البحرية»، بطولة وفعالية استهدفت جمع النفايات تحت شعار «الشهامة للاستدامة»، وتعد هذه البطولة الأولى من نوعها إقليمياً، وتستهدف تحفيز الشركاء والمجتمع على الإسهام في تنظيف البيئة، والارتقاء بالمظهر العام، وحماية صحة المجتمع، وتحقيق معايير الاستدامة.

ونظمت البلدية هذه البطولة البيئية الحضارية بالتعاون مع شركائها: جمعية أصدقاء البيئة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والفرق المتطوعة، وأصحاب الهمم، ويتم تنفيذ هذه الفعالية بأسلوب غير مألوف وغير تقليدي، وتعكس شعار «معاً لأجل أبوظبي»، وتستهدف حماية البيئة، والمحافظة على مظهر المدينة، والوصول إلى بيئة خالية من النفايات.

وأوضحت البلدية أنه من خلال الفعالية، تم تنظيم أول بطولة على مستوى بلدية مدينة أبوظبي ومراكز البلديات الفرعية تحت شعار «الشهامة للاستدامة» وكانت البطولة عبارة عن مسابقة لجمع النفايات القابلة للتدوير، حيث جابت الفرق المكونة من جميع شرائح المجتمع المناطق والشوارع الفرعية، بحثاً عن النفايات لجمعها، وتنافست فيها عشر فرق أو أكثر، وتضمنت الفعالية أيضاً توعية جميع شرائح المجتمع بشأن حماية البيئة والمحافظة على مظهر المدينة، وتطبيق معايير الاستدامة، كما تم تقسيم الفرق المتنافسة إلى الفئات التالية: فئة الأفراد، فئة الأسرة، فئة الجهات، فئة أصحاب الهمم. وفي ختام البطولة، كرّم مدير مركز بلدية الشهامة، حميد راشد الدرعي، الفرق الفائزة والمتميزة، وكذلك كرّم الشركاء الاستراتيجيين والفئات المشاركة، تعبيراً عن شكر وتقدير بلدية مدينة أبوظبي، لدورهم الفعّال في إنجاح البطولة.