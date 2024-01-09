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محمد بن راشد: الإمارات تطلق موسماً جديداً من حملة "أجمل شتاء في العالم"

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تطلق اليوم موسماً جديداً من حملة السياحة الوطنية السنوية "أجمل شتاء في العالم".

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "تطلق الإمارات اليوم موسماً جديداً من حملة السياحة الوطنية السنوية "أجمل شتاء في العالم" .

وأضاف سموه: "دولة الإمارات تشهد تدفقاً سياحياً كبيراً بسبب أجوائها الجميلة .. ومواردها الطبيعية .. وكنوزها المعمارية .. ومعالمها الثقافية .. وقبل كل ذلك شعبها الطيب المضياف.

وأكد سموه أن قطاع السياحة الوطني في نمو سنوي بحمدالله .. وهدفنا الوصول لـ450 مليار درهم مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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