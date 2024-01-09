"الأرصاد" يسجل زلزالاً بقوة 6.3 درجة في اليابان

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد"، اليوم، زلزالاً بقوة 6.3 درجة – ريختر في اليابان الساعة 12:59 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.
ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد"، اليوم، زلزالاً بقوة 6.3 درجة – ريختر في اليابان الساعة 12:59 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.