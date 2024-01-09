"الأرصاد" يسجل زلزالاً بقوة 6.3 درجة في اليابان

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد"، اليوم، زلزالاً بقوة 6.3 درجة – ريختر في اليابان الساعة 12:59 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.