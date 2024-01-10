رئيس الدولة: معاً.. لسعادة شعوبنا وتطوير دولنا

ابوظبي - سيف اليزيد - غوجارات (وام)

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، في «قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة» في دورتها العاشرة، وذلك تلبية لدعوة من دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند.

ويشارك في القمة - التي تعقد في مدينة أحمد آباد في ولاية غوجارات - العديد من القادة والمسؤولين وصناع القرار من مختلف دول العالم، إضافة إلى رجال المال والأعمال.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - في كلمته خلال القمة - عن شكره لدولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، لدعوته إلى حضور القمة «التي أسسها هو شخصياً عام 2003 وأصبحت اليوم منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعلومات حول تطوير الاقتصاد والاستثمار»، وهنأه بمناسبة مرور 20 عاماً على انطلاقها. كما شكر سموه معالي بوبيندرا بهاي باتيل، رئيس وزراء ولاية غوجارات لكلمته القيمة.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة: «نحن سعداء بالمشاركة مع أصدقائنا في الهند والعالم في هذه القمة لنبحث معاً ما يسعد شعوبنا ويطور دولنا». وثمن سموه جهود المنظمين للقمة، متمنياً لها النجاح والتوفيق والخروج بنتائج تخدم التعاون والتنمية والازدهار للجميع.

حضر القمة الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى الهند، والذي يضم كلاً من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إضافة إلى عدد من المسؤولين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد وصل إلى مقر انعقاد القمة صباح أمس، حيث استقبله دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، والتقطت لسموه ورئيس الوزراء الهندي الصور التذكارية، كما شارك صاحب السمو رئيس الدولة في صورة ضمت قادة الدول المشاركين في القمة ورئيس الوزراء الهندي، إضافة إلى الصورة الجماعية لممثلي الوفود.