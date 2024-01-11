الامارات | من دبي إلى «العالم الرقمي».. 1.6 مليار رسالة هادفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، أن «استضافة الإمارات أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم، تسهم في تعزيز الاقتصاد الإبداعي الوطني، وتطوير منظومة أعمال المحتوى الرقمي، وزيادة حجم الفرص الواعدة التي يوفرها هذا القطاع الواعد لصُنّاع المحتوى وأصحاب المواهب».

جاء ذلك على هامش حضور سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، انطلاق فعاليات الدورة الثانية لقمة المليار متابع، التي تقام بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مدار يومين، وتنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في «متحف المستقبل» و«أبراج الإمارات» بدبي.

وأضافت سموّها: «يعكس انعقاد القمة رؤية وتوجيهات القيادة بتوفير كل سُبل الدعم لصُنّاع المحتوى الرقمي، وأصحاب المواهب والمبادرات والأفكار المبتكرة والمستثمرين في مجال الصناعات الإبداعية، عبر توفير أفضل بيئة لاحتضانهم ورعايتهم وتنمية مشروعاتهم، وخلق أفضل بنية تحتية متطوّرة، وتوفير فرص استثنائية لتمكينهم والارتقاء بإمكاناتهم ونمو أعمالهم ومشروعاتهم، وترسيخ موقع الدولة عاصمة عالمية لصناعة المحتوى الرقمي».

وقالت سموّها: «تترجم الزيادة الملحوظة في ارتفاع عدد المشاركين - الذي وصل إلى 7000 مشارك في النسخة الثانية من قمة المليار متابع، هذا العام - الأهمية المتزايدة التي بات يمثلها هذا الحدث على أجندة الفعاليات الخاصة بصناعة المحتوى على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وهي زيادة نوعية ملحوظة، إذ يتابع 3000 صانع محتوى من بين هؤلاء المشاركين أكثر من 1.6 مليار متابع، إضافة إلى مشاركة 200 شركة إنتاج محتوى إعلامي، و100 وكالة للإنتاج الرقمي، و195 متحدثاً متخصصاً في صناعة المحتوى الرقمي في العالم، يقدمون أكثر من 100 فعالية ملهمة وجلسات نقاشية وورش وحوارات تفاعلية بنّاءة، للإسهام بشكل عملي في نمو صناعة المحتوى الرقمي، الذي يمثل مستقبل المحتوى الإبداعي والإعلامي في المنطقة والعالم».

وحضرت سموّها جانباً من فعاليات أجندة الحدث، والتقت نخبة من المؤثرين وصُنّاع المحتوى والمبدعين والمستثمرين في قطاع الصناعات الإبداعية.

وتستهدف القمة مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم برسائل هادفة، من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصُنّاع المحتوى في مجالات مختلفة، فيما تتنوّع مجالات المحتوى الرقمي التي يهتم بها المؤثرون المشاركون في القمة، من بينها قطاعات الإعلام والترفيه والرياضة والتعليم والتكنولوجيا والألعاب والرياضات الإلكترونية والكوميديا والاقتصاد والسياحة وغيرها.

وتنفرد القمة ببرنامج متكامل من الفعاليات والأنشطة المتنوّعة، التي تتضمن استعراض المواهب والنماذج الملهمة والخبرات المتميزة في مجال صناعة المحتوى الرقمي، وأبرز توجهات الصناعة لتقديم محتوى نوعي ومبتكر، كما تناقش أبرز الموضوعات والأفكار لتطوير مهارات صُنّاع المحتوى، واطلاعهم على أحدث المستجدات من تقنيات ومناهج صناعة المحتوى الإبداعي.

رئيسة «دبي للثقافة»:

• (القمة) تبرز حرص الإمارات على توفير كل سُبل الدعم لأصحاب الأفكار المبتكرة.

• (الحدث) يرسّخ مكانة الدولة عاصمة عالمية لصناعة المحتوى الرقمي.

أجندة حافلة

تتضمن أجندة قمة المليار متابع تنظيم جلسات نقاشية وحوارات تفاعلية، تبحث أهم الأدوات التي تجعل من صُنّاع المحتوى الجدد مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تناقش القمة العديد من الموضوعات التي تشكل تحديات حالية ومستقبلية في هذا المجال.