الامارات | شرطة دبي تطلق «حقيبة الوصول الشامل» لأصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس تمكين أصحاب الهمم، خدمة «حقيبة الوصول الشامل لموقعها الإلكتروني من قِبل أصحاب الهمم»، وذلك عبر منصّة مبتكرة على الموقع، تهدف إلى تسهيل استخدامه من قِبل أصحاب الهمم، والحصول على كل الخدمات بسهولة ويسر.

وأكد رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، الرائد عبدالله حمد الشامسي، أن إطلاق خدمة «حقيبة الوصول الشامل لموقعها الإلكتروني من قِبل أصحاب الهمم»، يأتي ضمن السعي الحثيث الذي تبذله شرطة دبي، بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، لتسهيل رحلة وصول أصحاب الهمم إلى مختلف الخدمات عبر استخدام الموقع بكل سهولة ويسر، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في الاهتمام بهم وإسعادهم وتعزيز جودة حياتهم لهم.

وأشار إلى أن خدمة «حقيبة الوصول الشامل» أصبحت متاحة لأي شخص بطريقة مبسطة، من خلال فتح الموقع الإلكتروني لشرطة دبي على الشبكة العنكبوتية، والضغط في أعلى اليسار على أيقونة تحمل شعار «أصحاب الهمم»، ثم الدخول لاستخدام الخدمة.

ولفت إلى أنه بمجرد الضغط على الخدمة ستظهر مباشرة «حقيبة الوصول الشامل لأصحاب الهمم»، والخدمات المتوافرة فيها، والتي تتضمن برنامج القارئ الذكي، والمترجم الافتراضي للغة الإشارة، وإعدادات مساعدة لضعاف الانتباه وعسر القراءة، ومَن يعانون نوبات الصرع، وكذلك ميزة تباين الألوان لتغيير لون الشاشة لمن لديهم مشكلات في الرؤية وكل الإعاقات البصرية، إلى جانب ميزات أخرى خاصة بـ«مؤشر الماوس»، حيث يظهر المؤشر بحجم كبير يتناسب مع متطلبات أصحاب الهمم، إلى جانب ترجمة المحتوى بـ131 لغة.

وبيّن أن خدمة «حقيبة الوصول الشامل» تحتوي على ميزات، مثل نوع الخط الذي يرغب صاحب الهمة في استخدمه في مطالعة الموقع الإلكتروني والحصول على الخدمات، وميزات تباعد الأحرف والكلمات والأسطر، وحجم النص، ومحاذاة النص، وخدمة الألوان، إلى جانب خريطة خاصة بالموقع الإلكتروني لتسهيل وصول صاحب الهمة للخدمات.