الأرصاد تكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 5.8 درجة مئوية في ركنة ( العين) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.

محمد يوسف

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