الامارات | "5.8ْ" أقل درجة حرارة شهدتها الدولة اليوم.. والطقس صحو حتى "الأحد"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سُجّلت على الدولة صباح اليوم بلغت 5.8 درجة مئوية في "ركنة" بمدينة العين، الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي للدولة، موضحاُ أن الدولة تتعرض خلال الفترة الحالية لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأشار المركز إلى أن الطقس اليوم يكون صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، ورطب ليلاً حتى صباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصةً الغربية مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يظل الطقس غداً صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، ورطب ليلاً حتى صباح السبت على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، فيما تصبح الرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وأوضح أن طقس السبت المقبل يكون صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، ورطب ليلاً حتى صباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يظل خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وأفاد المركز بأن طقس الأحد المقبل سيبقى صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، ورطب ليلاً حتى صباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصةً الشمالية مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، منوهاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.