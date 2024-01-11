رأس الخيمة تستقبل 1.22 مليون سائح في 2023

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إن عام 2023 كان الأفضل للسياحة في الإمارة على الإطلاق، حيث سجلت 1.22 مليون زائر، وهو أعلى رقم لها في عدد الزائرين، بزيادة قدرها 8% عن عام 2022، فضلاً عن ارتفاعٍ سنوي ملحوظ بنسبة 24% في عدد السائحين الدوليين.

وأضافت الهيئة أن الزيادة في عدد الزائرين الدوليين كانت مدعومة بأكثر من 2,200 نشاط على مستوى دولي، مثل العروض الترويجية والمعارض التجارية والفعاليات الإعلامية.

وأشارت إلى زيادة بنسبة 23% في إيرادات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، وزيادة الإيرادات من حفلات الزفاف بنسبة 103% ونيل شهادة الاعتماد الفضية كوجهة سياحية مستدامة من مؤسسة «EarthCheck»، لتكون رأس الخيمة بذلك أول وجهة في الشرق الأوسط تحصل على هذا التقدير، إلى جانب أكثر من 20 شريكاً سياحياً من الفنادق وأماكن الجذب السياحي في الإمارة.

كما شملت الإنجازات.. إدراج رأس الخيمة في قائمة موقع «CNN Travel» بين أفضل الوجهات السياحية في عام 2023، وتصنيف الإمارة أيضاً كأفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في آسيا في عام 2024 بحسب Condé Nast Traveler«وتعزيز الربط الجوي الدولي مع الإمارة، من خلال إطلاق رحلات مباشرة مع عدد من الخطوط الجوية، وشركات السياحة وافتتاح منتجع أنانتارا ميناء العرب رأس الخيمة مع بداية عام 2024، وإعادة افتتاح فندق«والدورف أستوريا رأس الخيمة» بعد عملية تجديد واسعة النطاق وتنظيم العديد من الفعاليات البارزة، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم المصغرة 2023، وبطولة دي بي وورلد للجولف، وسباق نصف ماراثون رأس الخيمة، وقمة العرب للطيران، ومؤتمر إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف، ومنتدى المواطن العالمي.

كما سجلت الإمارة رقمين قياسين في موسوعة غينيس واجتذبت أكثر من 65 ألف زائر بعرضٍ للألعاب النارية والطائرات من دون طيار ليلة رأس السنة الجديدة 2024. وحصلت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة على شهادة أفضل أماكن العمل للعام الثالث على التوالي، واحتلت المرتبة الرابعة بين أفضل أماكن العمل في القطاع العام بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لعام عام 2023.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة:«لقد كان العام الفائت رائعاً بالنسبة لإمارة رأس الخيمة، حيث حدد بوضوح أسس وقواعد النمو والتنمية المستدامة فيها.. وعلى الرغم من التحديات العالمية التي ألقت بثقلها على القطاع السياحي، فقد حافظنا على مرونتنا كمجتمعٍ سياحي، وعملنا معاً لتقديم أفضل ما في الوجهة لزوارها والمقيمين على حدٍ سواء.. ويمكننا القول بثقة إن الإمارة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النجاح في عام 2024 وما بعده».