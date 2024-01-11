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حاكم الشارقة يعتمد التقسيمات الإدارية الجديدة لضاحيتي مهذب والزبير

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ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التقسيمات الجديدة لضاحيتي مهذب والزبير.

ويتم تقسيم منطقة بساتين الزبير إلى «حي الدبدبة شمال» و«حي الدبدبة جنوب»، وأضيف حي «القطينة» إلى ضاحية «مهذب» لتشمل «ضاحية مهذب» أحياء «القطينة، والشنوف، وهديبة».

كما تم دمج منطقتي «مهذب سكني» و«طوي مهذب» لتصبح منطقة «مهذب سكني» وتتبع ضاحية مهذب، كما عُدل مسمى منطقة «طوي مهذب زراعي» إلى «مهذب زراعي».

ولفتت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة المتعاملين إلى أن الدائرة ستقوم بتحديث كافة خرائط الأراضي بالمناطق المذكورة وفقاً للمسميات والحدود الجديدة للضواحي والمناطق، إضافة لإجراء التنسيق اللازم مع كافة الجهات المعنية بحكومة الشارقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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