«كليات التقنية» تستقبل 2000 طالب وطالبة مع بدء الفصل الثاني

ابوظبي - سيف اليزيد - انطلقت الدراسة في كليات التقنية العليا للفصل الدراسي الثاني 2023 - 2024 مع بداية الأسبوع الحالي، واستقبلت أكثر من 2000 من الطلبة الجدد على مستوى برامج البكالوريوس التطبيقي وبرامج الدبلوم المهني و 75 من أعضاء الهيئة الأكاديمية الجدد.

ونظمت كليات التقنية فعاليات البرنامج التعريفي الذي أقيم على مستوى مختلف فروعها الـ 16 مستهدفاً الطلبة الجدد ممن أكدوا قبولهم وباشروا باستكمال إجراءات التحاقهم بالكليات، حيث أتيحت لهم فرصة التعرف إلى الحرم الجامعي وكافة المرافق والخدمات التي يتضمنها، وكذلك لقاء الهيئات الإدارية والتدريسية والتعرف على البرامج والتخصصات والمتطلبات الدراسية المتعلقة بكل تخصص وفق طبيعة الدراسة التطبيقية.

وخلال فعاليات البرنامج التعريفي تحدث مديرو الكليات إلى الطلبة حول ميزات الالتحاق بالكليات كمؤسسة تعليم تطبيقي، وتوفيرها اليوم لمسار الدبلوم المهني من خلال 12 تخصصاً تم طرحهم وفق احتياجات سوق العمل مما عزز من الخيارات التعليمية لدى الطلبة وفق قدراتهم وميولهم، وتشمل تلك التخصصات التكنولوجيا الكهربائية، والتكنولوجيا الميكانيكية، وتكنولوجيا الهندسة المدنية، وإدارة الشبكات والأنظمة، وتكنولوجيا التصنيع، والخدمات الطبية الطارئة، وفني صيدلة، وتكنولوجيا الهندسة الكيميائية، وإدارة المشاريع، والمبيعات والتسويق وكذلك دبلوم مساعد التدريس، والدبلوم المتقدم في تكنولوجيا صيانة الطائرات.

كما طرح مديرو الكليات للطلبة الجدد الفرص التي يجب عليهم استثمارها خلال رحلتهم التعليمية على مستوى التدريب والتوظيف، والتي عززتها الكليات من خلال بنائها شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص.

وتضمنت فعاليات البرنامج التعريفي لقاءات الطلبة مع المرشدين الأكاديميين حول الجداول والخطة الدراسية، والتعرف من خلال موظفي الحياة الطلابية إلى المرافق والأنشطة والخدمات الطلابية، وكذلك آليات التواصل عبر القنوات والمنصات الرقمية الرسمية للكليات والخدمات المخصصة للطلبة، والتي تسهل من تلبية احتياجاتهم الأكاديمية والطلابية.

كما شارك في الفعاليات، وبصورة تطوعية طلبة من الدراسين في الكليات من مختلف التخصصات، والذين يقومون بتعريف زملائهم الجدد على الكليات والبرامج والمرافق التي يمكنهم الاستفادة منها، والإجابة عن أية أسئلة لديهم حول تجربتهم الدراسية وأية احتياجات لديهم، وخاصة فيما يتعلق بطبيعة التخصصات وميزاتها.

كما عقدت الكليات لقاءً تعريفياً تحت مسمى «حياكم» للترحيب خلاله بالأكاديميين الجدد البالغ عددهم 75 أكاديمياً الذين انضموا لأسرة الكليات استجابة للاحتياجات التطويرية والتوسعية للكليات على مستوى البرامج وأعداد الطلبة، وقد تم استقطاب هؤلاء الأكاديميين من أفضل الجامعات العالمية والمؤسسات التعليمية ممن يتمتعون بخبرات في مجال التعليم التطبيقي إضافة للخبرة المهنية في مجالاتهم التخصصية.

والتقى الأكاديميون الجدد خلال اللقاء الترحيبي بالقيادة العليا للكليات والكوادر الإدارية والأكاديمية المتخصصة، وتم اطلاعهم على الخطة الاستراتيجية للكليات بشقيها الأكاديمي والتشغيلي، مع التركيز على الأهداف والمبادرات التعليمية، وتعريفهم ببيئة العمل والتدريس في الكليات، وبكل ما من شأنه دعم أداء مسؤولياتهم التعليمية بنجاح وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للكليات الرامية للوصول لمخرجات نوعية مهنية في التخصصات الحيوية، وبانضمام هذه المجموعة الجديدة من الأكاديميين يصبح إجمالي عدد الهيئة التدريسية بالكليات نحو 1300 عضو أكاديمي.