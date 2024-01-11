الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائم جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق خاصة الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. والموج في الخليج العربي خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:56 والمد الثاني عند الساعة 03:37 والجزر الأول عند الساعة 20:42 والجزر الثاني عند الساعة 07:13.

في بحر عمان الموج خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:30 والمد الثاني عند الساعة 23:13 والجزر الأول عند الساعة 16:17 والجزر الثاني عند الساعة 05:10.