الامارات | %11.8 نسبة الإصابة بالسكري في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن نسبة الإصابة بمرض السكري بلغت 11.8% من إجمالي سكان الدولة، وفق آخر مسح وطني أجري للمرض، فيما قالت رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة الدكتورة، بثينة بن بليلة: إن «المؤشرات تظهر أن نسب الإصابة بالمرض في حالة انخفاض ملحوظ».

وأوضحت بن بليلة، في تصريحات صحافية على هامش فعالية أقامتها للإعلان عن تحقيق أهداف تحدي الـ100 يوم ضمن برنامج مسرّعات الأعمال الحكومية الذي استهدف إجراء 5000 فحص للكشف المبكر عن مرض السكري على مستوى الدولة، أن نسبة المصنفين في فئة ما قبل الإصابة بالسكري تبلغ 11.7%، تراوح أعمارهم بين 47 و59 عاماً.

وقالت بن بليلة، إن «نجاح هذه الحملة يأتي في إطار جهود الوزارة المتواصلة في رفع مستوى الصحة العامة في المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية من الأمراض غير السارية، ومنها السكري، وجاء اعتمادها ضمن برنامج مسرّعات الأعمال الحكومية، ليؤكد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، والمؤسسات غير الحكومية والذي أثمر عن الإنجاز الكبير، وتحقيق أكثر من ضعف المستهدف، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة الصحية على مستوى الدولة، من خلال تشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية، إضافة إلى التركيز على أهمية الكشف المبكر عن الأمراض، وعوامل الخطر والمتابعة الحثيثة، للوصول إلى النتائج، والوقاية من الأمراض المزمنة قبل حدوثها».

وشملت الحملة الوطنية عيادات مراكز رعاية صحية أولية عدة، تابعة لدائرة الصحة في أبوظبي، و«دبي الصحية» ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، كما استهدفت أماكن عمل عدة في القطاعين الحكومي والخاص.