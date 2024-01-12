الامارات | فتح باب التسجيل في 215 مدرسة خاصة بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت 215 مدرسة خاصة في أبوظبي، تقدم 14 منهاجاً دراسياً، في استقبال طلبات تسجيل الطلبة الجدد للعام الدراسي 2024-2025 من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الـ12، وراوحت الرسوم الدراسية المعلن عنها للعام الأكاديمي المقبل ما بين 4000 و100 ألف درهم للطالب، فيما أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن الطلبة في مرحلة رياض الأطفال (روضة أولى وروضة ثانية) يتم قبولهم دون مقابلات أو اختبارات، فيما يجوز للمدرسة إجراء مقابلة مع الطالب في مرحلة التعليم الإلزامي (من الصف الأول وحتى الصف الـ12) وإجراء اختبارات تحديد المستوى بغرض تقديم الدعم التعليمي الملائم وليس بغرض القبول أو الرفض.

وتفصيلاً، علقت أغلبية المدارس الخاصة في أبوظبي لافتات «التسجيل مفتوح» على واجهاتها، إضافة إلى تكثيف الإعلانات والدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي لاجتذاب الطلبة وتشجيع ذويهم على التسجيل بها، وحدّدت مدارس شروطاً لأولوية القبول في رياض الأطفال شملت وجود أشقاء للطفل في المدرسة، وتقديم شهادة تفيد بتسجيل الطفل في حضانة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، واجتياز الطفل المقابلة الفردية للتأكد من سلامته، إضافة إلى إجادة الأبوين أو أحدهما على الأقل للغة الإنجليزية لتسهيل عملية التواصل، مشيرة إلى أن قبول طلبات النقل للصفوف الأعلى تتوقف على المقاعد الشاغرة في كل صف، إضافة إلى اختبار تحديد المستوى.

من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة «على موقعها الرسمي»، أنها تعتمد اشتراطات رئيسة لتسجيل الطلبة في المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، تشمل ضمان حق لجميع الطلبة، باختلاف أعراقهم وأجناسهم، التقدم بطلب التسجيل في أي مدرسة خاصة، والسماح لذوي الطلبة بزيارة المدرسة قبل التسجيل، والتزام المدارس بإعادة تسجيل الطلبة الحاليين للسنة الدراسية التالية في حال رغبة ولي الأمر في ذلك، وما لم يكن هناك مشكلة سلوكية تبرر عدم القبول، إضافة إلى التزام المدارس بقبول الطلبة ذوي الحالات الصحية المزمنة (مثل السكري والربو وأمراض القلب الخلقية والصرع والسمنة) وتوفير الدعم اللازم.

وأشارت الدائرة إلى أن المستندات المطلوبة للتسجيل تتضمن استمارة تسجيل تحتوي على تفاصيل التواصل الكاملة وبيانات الطالب الأساسية (مثل الاسم الكامل باللغتين العربية والإنجليزية وتاريخ ومكان الميلاد والجنسية والعنوان وبيانات ولي الأمر)، وبطاقة الهوية الإماراتية، وبطاقة أو سجل التطعيم، والسجلات الدراسية للسنوات السابقة (في حال انتقال الطالب من مدرسة أخرى داخل الدولة أو خارجها)، والوثائق الخاصة بالخطط الفردية والتقييمات ووثيقة تثبت الموهبة أو التفوّق، إذا لزم الأمر.

وشددت الدائرة على ضرورة التزام المدارس بقبول الطلبة أصحاب الهمم (الحالات البسيطة والمتوسطة) وتقديم الدعم التعليمي الإضافي المناسب عند اللزوم أو الحاجة إلى ذلك، مشيرة إلى أنه يجوز للمدرسة إجراء اختبار للطلبة أصحاب الهمم (الحالات البسيطة والمتوسطة) وإجراء اختبارات تحديد المستوى لتقديم الدعم التعليمي والنفسي وليس لغرض القبول أو الرفض.

وأشارت إلى أن المدارس الخاصة في أبوظبي توفر 14 منهاجاً دراسياً تضم المنهاج الأميركي، والفرنسي، والبريطاني، والألماني، والبنغالي، والكندي، والإماراتي، والهندي، والياباني، والباكستاني، والفلبيني، والإسباني، والبكالوريا الدولية، إضافة إلى نظام سايبس التربوي.

ودعت الدائرة ذوي الطلبة إلى مراعاة عدد من المعايير عند اتخاذ قرار اختيار المدرسة التي يرغبون في تسجيل أطفالهم فيها تشمل المنهاج التعليمي الذي يرغبون في تسجيلهم فيه، ونهج وأسلوب المدرسة في التدريس والتعلم، ومزايا منهاج المدرسة مقارنة بغيره من المناهج التعليمية، ودرجة تقييم المدرسة بحسب برنامج «ارتقاء»، والرسوم الدراسية، وما إذا كان هناك تكاليف إضافية مثل رسوم الكتب أو الحافلات، والمستوى التعليمي الذي تطلبه المدرسة، والمتطلبات التي يجب الإيفاء بها في حال انتقال الطالب من مدرسة أو دولة أخرى لهذه المدرسة، وكيفية توفير المدرسة للانضباط، وكيفية التعامل مع التنمر، وطرق دعم المدرسة للقبول الجامعي.

ويراعي قرار اختيار المنهاج الذي سيدرسه الأطفال الخطط المستقبلية الخاصة بالجامعة أو المؤسسة التعليمية التي يريدون لأطفالهم الالتحاق بها لإكمال تعليمهم العالي، واعتراف تلك الجامعة بشهاداتهم ومؤهلاتهم، وعملية معادلة الشهادات والاعتراف بها في البلد الأم، حيث يجب معرفة ما إذا كان المنهاج المختار والاختبارات والمؤهلات المرتبطة بها معترفاً بها في الموطن الأصلي للطالب «لغير الإماراتيين».