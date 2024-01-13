الامارات | انتهاء قبول أعمال المرشحين في «خليفة التربوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية انتهاء قبول طلبات المرشحين في دورتها الـ17 (2023-2024)، التي فتحت باب القبول فيها منذ سبتمبر الماضي على المستويات المحلية والعربية والدولية.

وأكدت الأمين العام للجائزة، أمل العفيفي، أن الدورة الحالية شهدت إقبالاً كبيراً من عناصر الميدان التعليمي والأكاديمي، سواء على مستوى الإمارات أو الوطن العربي، أو على المستوى العالمي لجائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، المتضمنة مجالين للترشح، هما فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.

وأوضحت أن الجائزة بذلت جهوداً كبيرة في برنامج التوعية المجتمعية بالمجالات المطروحة، على مستوى المؤسسات التربوية والأكاديمية، ومن خلال المشاركة في معارض الكتب الدولية، إضافة إلى زيارة وفد الأمانة العامة للجائزة إلى كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، للتعريف بالمجالات المطروحة، وآليات الترشح، والمعايير المحددة لكل مجال منها.

وقالت العفيفي إن الجائزة طوّرت منصات إلكترونية حديثة، يتم من خلالها التواصل مع المرشحين المحتملين، واستقبال الأعمال المرشحة، وتقديم الدعم التقني اللازم للمرشحين لاستكمال تحميل طلبات الترشح والمستندات المطلوبة إلكترونياً.