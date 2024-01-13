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الامارات | 40 فائزاً في جوائز «حمدان للعلوم الطبية والتربوية»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن نتائج منافسات الدورة الـ26 من جوائزها المحلية، التي تتضمن فئة الطالب وفئة الطالب الجامعي، وفئة المعلم، وفئة التربوي وفئة المدرسة، إضافة إلى المؤسسات الداعمة للتعليم.

كما أعلنت المؤسسة اعتماد نتائج جوائز المركز العالمي للموهوبين، التي تتضمن الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين، والجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين.

وبلغ عدد المشاركين في الجوائز المحلية 198 مشاركاً، وعدد الفائزين 40 فائزاً. وشاركت في الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين ست دول من الأقاليم المختلفة، كما بلغ عدد الأبحاث المشاركة ستة أبحاث. وشاركت في الجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين تسع دول. وبلغ عدد المبادرات المشاركة 14 مبادرة، فازت منها مبادرتان من المملكة العربية والولايات المتحدة الأميركية.

وقال رئيس مجلس أمناء المؤسسة، حميد القطامي: «لقد أتمّت المؤسسة، بالتعاون مع نخبة مع المحكّمين البارزين عمليات التحكيم للجوائز المحلية وجوائز المركز العالمي للموهوبين بمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والتي راعت فيها النزاهة والحيادية والموضوعية وأعلى المعايير الدولية».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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