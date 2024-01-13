الامارات | شرطة دبي تحجز 132 مركبة ودراجة نارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة دبي للحد من السلوكيات المرورية غير المسؤولة التي تصدر من بعض الشباب، مثل القيادة بتهور وإزعاج قاطني المناطق السكنية.

وأضافت أن هناك مسؤولية مُجتمعية تقع على عاتق الآباء باعتبارهم خط الدفاع الأول لأبنائهم، داعيةً ذوي الشباب للحرص على أبنائهم وعدم السماح لهم بارتكاب السلوكيات غير المسؤولة، ومراقبتهم حتى لا يقعوا في أخطاء قد تكون عواقبها وخيمة عليهم وعلى أبنائهم، وتتسبب في خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات العامة بتصرفاتهم.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، أن الإدارة العامة للمرور أطلقت حملة ضبطية أسفرت عن تحرير 560 مخالفة مرورية، وحجز 132 مركبة ودراجة نارية، بينها 91 مركبة و41 دراجة نارية، لعدم التزام قائديها بقوانين السير والمرور على إثر عدد من البلاغات والشكاوى الواردة للإدارة العامة للمرور من قاطني إمارة دبي عن قيام بعض سائقي المركبات والدراجات النارية والكهربائية بقيادتها بتهور وبصورة استعراضية تشكل خطراً على الجمهور، وكذلك القيادة عكس اتجاه حركة السير، وارتكاب المخالفات الخطرة.

وأضاف المزروعي، أن شرطة دبي لن تتهاون مع السائقين المتهورين، وسيُستدعى أولياء أمور الأحداث لتنبيههم إلى مدى الخطورة التي يرتكبها أبناؤهم، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق أحكام المرسوم (30) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات الذي يستهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات والتصدي للسائقين المتهورين الذين يعرّضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر، مشيراً إلى أن قيمة فك حجز المركبات والدراجات المخالفة ستصل إلى 50 ألف درهم.

ولفت مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن قلة الوعي لدى بعض أولياء الأمور تدفع الأبناء إلى ارتكاب المزيد من المخالفات التي تشكل خطراً على حياتهم في حال تعرضهم لحوادث بليغة.

وناشد المزروعي أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية أو سلوكيات خطرة الإبلاغ عنها في خدمة «عين الشرطة» عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على الرقم 901، مُتمنياً السلامة للجميع.