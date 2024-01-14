الامارات | 5 أيام عمل للرد على طلبات مراجعة درجات امتحانات الفصل الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنها وضعت آلية للتعامل والرد على طلبات مراجعة الدرجات الخاصة بنتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، أبرزها أن دراسة الطلب والرد عليه يتم خلال خمسة أيام عمل، من تاريخ انتهاء فترة التقديم.

وحددت المؤسسة مهام وصلاحيات الفرق المدرسية ضمن آلية طلب مراجعة الدرجات، وأوضحت في الدليل الذي أصدره قطاع التطوير المدرسي، سبعة أدوار للفرق المدرسية في التعامل مع طلبات مراجعة الدرجات المقدمة من الطلبة في مختلف المراحل التعليمية والمسارات الدراسية من الرابع إلى الثاني عشر.

وذكرت أن من أبرز أدوار المدارس في عملية مراجعة الدرجات تشكيل فرق عمل مؤلفة من رؤساء وحدة شؤون الطلبة، ومعلمي المواد الدراسية، والتربية الخاصة إذا لزم الأمر، بقيادة مدير المدرسة أو من ينوب عنه، ويحدد رئيس الفريق مسؤوليات فريق العمل، ويتولى الفريق مراجعة الطلبات الإلكترونية الواردة إليهم، والتحقق من مدى توافر المعلومات المذكورة في الطلب، والمستندات الداعمة.

ومن الأدوار أيضاً أن يقوم رئيس وحدة شؤون الطلبة بالتأكد من دقة البيانات المدخلة في النظام، وفق معايير واشتراطات فئات مراجعة الدرجات، وكذلك مراجعة كل البيانات الواردة في طلب المراجعة، والتحقق من سلامتها من خلال التحقق من سلامة تقدير درجة التقييم ورصدها في نظام المنهل، والاطلاع على تقرير اختبار نهاية الفصل عبر نظام «سويفت أسيس»، والورقة الامتحانية إن وجدت.

وأضافت المؤسسة أن «فرق العمل تملك صلاحية الردّ على مقدّم الطلب من قبل فرق المدرسة بالرفض أو بقبول مراجعة الدرجات أو طلب المزيد من المعلومات أو تحويل الطلب إلى الفروع المدرسية وفق معايير محددة، وذلك خلال خمسة أيام عمل ضمن الضوابط المعتمدة، كما يتم إبلاغ الطالب بالقرار من خلال إدارة المدرسة أو من خلال تتبع الطلب عن طريق قناة تقديم طلب المراجعة، مع الالتزام بالمواعيد النهاية للتقديم».

وأشارت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى أن إدارة المدرسة تتخذ القرار بعد مراجعة المستندات بشأن درجات الطالب، إلا أنه في بعض الحالات يمكن لمدير المدرسة تحويل الطلب للاستشارات إلى الفروع المدرسية، التي تصدر بدورها التوصيات بشأن الحالات الخاصة، على أن يتخذ قطاع التطوير المدرسي القرار النهائي بخصوص درجات الطالب.