الامارات | حظر الأكياس البلاستيكية في عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في مراكز التسوق ومنافذ البيع كافة في الإمارة، ومنحت الدائرة جميع الجهات المسؤولة عن البيع مهلة ثلاثة أشهر للبدء الفعلي بتطبيق القرار واستخدام الأكياس الصديقة للبيئة.

يأتي ذلك انسجاماً مع القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022 في شأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، والتزاماً بالقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2018 بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ومبادرة وزارة البيئة والتغير المناخي، الهادفة لجعل الإمارات خالية من الأكياس، لحماية البيئة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط، المهندس خالد معين الحوسني، أن جميع خطط الدائرة ومشروعاتها ومبادراتها تهدف للحفاظ على البيئة، وضمان الاستدامة، ولا تدخر جهداً لمجابهة كل التحديات البيئية، ومن ضمنها الأكياس البلاستيكية التي تعد خطراً حقيقياً على جميع الكائنات الحية.

ولفت الحوسني إلى أن الدولة تشهد اليوم إنتاج العديد من البدائل الصديقة للبيئة، والتي يمكن استخدامها عند التسوق، مؤكداً المضي نحو ضمان الخفض التدريجي لإنتاج واستخدام الأكياس المنتجات البلاستيكية، لتنظيم استخدام المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، والحد من النفايات البلاستيكية المضرة بالبيئة، ما يسهم في تعزيز الاستدامة.

وأعلنت الدائرة أنها ستمنح كل الجهات المسؤولة على البيع مهلة ثلاثة أشهر للبدء الفعلي بتطبيق القرار، واستخدام الأكياس الصديقة للبيئة، منوهةً إلى أنه سيتم تطبيق تعرفة على الأكياس قدرها 25 فلساً مع بيان السعر للمستهلك، وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل على الخط الساخن 80070.