الامارات | حمدان بن محمد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان بن علي بن سلطان السبوسي، بمناسبة زفاف نجله علي، إلى كريمة صالح بن عمهي بن حميد المنصوري، في دبي.

وهنأ سموّه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.