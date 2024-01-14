تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

تكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 15:07 والمد الثاني عند الساعة 05:21 والجزر الأول عند الساعة 08:54 والجزر الثاني عند الساعة 22:31.

في بحر عمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 12:14 والمد الثاني عند الساعة 01:00 والجزر الأول عند الساعة 18:25 والجزر الثاني عند الساعة 07:28.