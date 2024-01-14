الامارات | "كهرباء دبي" تدشن 1414 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت خلال 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" 1414 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت جديدة في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال عام 2023.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها تضمن ما مجموعه 996,648 ساعة عمل وفق أعلى معايير الصحة والسلامة.

ولفت معاليه إلى أن الهيئة وانسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات التنمية المستدامة في إمارة دبي والوفاء باحتياجات المتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، من خلال عمليات تخطيط مدروسة وموثوقة تستند إلى أحدث أدوات استشراف المستقبل للمساهمة في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي تدعم أهداف خطة دبي الحضرية 2040.

وأوضح أن الهيئة تعمل إضافة إلى مشاريع إنتاج الطاقة والمياه، على تعزيز شبكات النقل والتوزيع بناءً على توقعات الطلب على الكهرباء في دبي حتى عام 2030 والتي تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة".

من جانبه، أعلن المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) بلغ 44,015 محطة بنهاية 2023، ويتم تنفيذ جميع محطات التوزيع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية.