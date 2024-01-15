الامارات | الطقس صحو.. وغائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما حركة الرياح فتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:07، والمد الثاني عند الساعة 05:21، والجزر الأول عند الساعة 08:54، والجزر الثاني عند الساعة 22:31.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:14، والمد الثاني عند الساعة 01:00، والجزر الأول عند الساعة 18:25، والجزر الثاني عند الساعة 07:28.