حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في إنشاء خزان مياه المُدينه

ابوظبي - سيف اليزيد - تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الاثنين، سير العمل في المشروع الاستراتيجي - إنشاء خزان مياه المُدينه في المنطقة الوسطى بمنطقة مليحة.

وتابع سموه، أعمال الحفر التي تجري في موقع المشروع بمنطقة مليحة، والذي ستصل سعته بعد الانتهاء من تنفيذه إلى ما يعادل مليار و300 مليون جالون من المياه ليدعم مشروعات الأمن المائي والغذائي الذي وضعه صاحب السمو حاكم الشارقة، وينضم الخزان إلى منظومة الخزانات والبحيرات في مختلف مدن الإمارة.

ويهدف خزان مياه المُدينه الاستراتيجي، إلى ضمان توفر المياه، ودعم المشروعات التنموية في المنطقة الوسطى من خلال تغذية مزارع القمح والزيادة في مساحاتها الزراعية، ومشروع مزرعة تربية الأبقار ومشاريع تربية الأغنام والماعز والدواجن.

ويعد مشروع الخزان، استكمالاً لمنظومة المشروعات التطويرية المنجزة والجاري تنفيذها في مجال الأمن المائي ومنها بحيرة سد الرفيصة، وبحيرة الذيد، وبحيرة الحفية، وسد وادي الغزير.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة، هيئة تنفيذ المبادرات التي تقوم بالإشراف على تنفيذ أعمال المشروع بسرعة الإنجاز، علماً أن مدة تنفيذ المشروع تنقسم إلى مرحلتين المرحلة الأولى في نهاية ديسمبر 2024، والمرحلة الثانية في نهاية يونيو 2025.

رافق سموه، خلال زيارته، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية.