شرطة أبوظبي تستقبل الدفعة الـ20 من مجندي الخدمة الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبلت شرطة أبوظبي، بإدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، المجموعة المخصصة لوزارة الداخلية من الدفعة الـ 20 من مجندي الخدمة الوطنية.

وتضم هذه الدفعة، طلبة الثاني عشر خريجي الثانوية العامة لعام 2023م ويتضمن برنامجهم التدريبي تأهيلهم وإكسابهم المهارات الشرطية والقيادية والأمنية وتعزيز القيم الإسلامية والوطنية لديهم وذلك على مدى 7 أشهر.

ويأتي البرنامج في إطار اهتمام هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بتعزيز الشراكة وفق توجيهات حكومة الإمارات من أجل الارتقاء بالعمل وتنفيذ الخطط الاستراتيجية وتعزيز العمل المشترك في تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات المطبقة والتي تسهم في صقل مهارات وإمكانات المجندين بما يعزز دورهم في خدمة الوطن.

وقال العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي في شرطة أبوظبي، إن المجندين سيتدربون على أيدي مدربين متخصصين، ووفق مناهج تعليمية وتدريبية تعزز قدراتهم على الإسهام في حماية الوطن والدفاع عنه، وذلك من خلال برنامج شامل يتضمن قانون الشرطة، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الجرائم والعقوبات، وإجراءات تنظيم السير والمرور ومعايير حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الضوابط القانونية للحس الأمني، ومهارات جمع المعلومات وإعداد التقارير الأمنية والمراسلات الشرطية.

وذكر أن المجندين سيتلقون العديد من الدورات التدريبية والمحاضرات الإرشادية حول خطوط إمداد الذخيرة وآلية التسلح وآليات مكافحة الشغب، ومحاضرة عن دوائر الحماية في تأمين المنشآت والتعامل مع التهديدات في تأمين المنشآت وسياسة استخدام القوة ومهارات التواصل الفعال مع الجمهور، إلى جانب المحاضرات الوطنية والإسلامية الأخرى والبرامج الترفيهية.

وأشار إلى أن المجندين سيطبقون مجموعة من التمارين والتدريبات العسكرية في ميدان الرماية، ستسهم في صقل مهاراتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم بحرفية تامة، تتضمن مهارات استخدام وفك السلاح، وتمرين مكافحة الشغب، بالاضافة إلى مهارات الرماية والقتال وحصص الجوجيتسو والدفاع التكتيكي عن النفس، وتمرينات الإسعافات الأولية والتعامل مع الحروق وتطبيق إجراءات حماية تأمين وحماية المواكب.