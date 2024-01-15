ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومجلس الأمن السيبراني في الإمارات اليوم عن افتتاح أكاديمية جامعة خليفة للأمن السيبراني، والتي توفر برامج تدريب مُعتمدة باللغتين العربية والإنجليزية وتُدرب الأفراد والطلبة والشركات والمؤسسات في المجالات المتعلقة بالقضايا الأمنية من خلال العمليات التكنولوجية والتنظيمية والمنهجية، كما تمنحهم شهادات معتمدة بعد إنهاء متطلبات البرنامج.

حضر حفل الافتتاح الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وحميد الشمري، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والدكتور إرنستو دامياني، مدير مركز الأنظمة الفيزيائية والإلكترونية في جامعة خليفة وعميد كلية علوم الحوسبة والرياضيات بالإنابة، وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثين.

وقال حميد الشمري " يسر جامعة خليفة مشاركة مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات في افتتاح أكاديمية الأمن السيبراني التي تُعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وستقدم الأكاديمية مساقات باللغتين العربية والإنجليزية، الأمر الذي يعكس التزامنا بالشمولية والتمكين، وستساهم الأكاديمية أيضاً بدور محوري يتمثل في تمكين الأفراد والمؤسسات لحماية العالم الرقمي من خلال المعرفة والتدريب والابتكار الذي تجسده به الخبرات المتميزة لدى الباحثين في جامعة خليفة”.

من جانبه أكد الدكتور محمد حمد الكويتي أن افتتاح أكاديمية الأمن السيبراني بجامعة خليفة يأتي تماشياً مع جهود المجلس الرامية إلى تعزيز الأمن الإلكتروني في دولة الإمارات، علاوة على بناء رأس المال البشري المؤهل في هذا المجال الحيوي.

وأشار إلى أن افتتاح الأكاديمية يعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام فيما يتعلق بتزويد الأفراد والمؤسسات بالمعرفة والمهارات اللازمة لحماية بنيتنا التحتية الرقمية، مشدداً على أن حماية العالم الرقمي باتت أمراً في غاية الأهمية ليس فقط لحماية خصوصية الأفراد ولكن أيضاً للحفاظ على ثقة أفراد المجتمع في مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات.

وأضاف " من خلال برامج الشهادات والتدريب الشاملة للأكاديمية، سيتم تزويد الأفراد والمؤسسات بالأدوات اللازمة للتصدي للتحديات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية التي تشهد تطوراً مستمراً، وذلك جنباً إلى جنب مع شركائنا في جامعة خليفة”، لافتا إلى أن نقل المعرفة والتدريب والابتكار تشكل الطريقة الوحيدة التي تضمن تحقيق مستقبل رقمي أكثر أمنًا لدولة الإمارات".

وأكد أن مجلس الأمن السيبراني يسعى إلى أن يكون الأمن السيبراني ثقافة عامة وذك من خلال العديد من المبادرات، ومن ضمنها هذه الأكاديمية التي ستلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف المنشود".

وخلال الحفل تم تكريم مجموعة من الفائزين في تحدي "كابتشر ذا فلاغ"، وهو تحدٍ معني بالأمن السيبراني يحاكي السيناريوهات الواقعية، الأمر الذي يتيح للمشاركين فرصة لعرض خبراتهم في مجال الأمن السيبراني في بيئة تعاونية مليئة بالتحديات.

وفي السياق، تم تزويد أكاديمية جامعة خليفة للأمن السيبراني بالمنصات نفسها التي توفرها شركة "ليوناردو" في إيطاليا وفي جميع أنحاء العالم كمنصة "سايبر رينج" التي يعتمد تصميمها على المحاكاة والتشغيل المشترك لتوفير محاكاة عالية الدقة لسيناريوهات التشغيل التفاعلية.

وتوفر الأكاديمية مبادرات تدريبية خاصة تلبي حاجات المؤسسات داخل دولة الإمارات، حيث صُمّمت هذه البرامج لتوجيه الأفراد والقطاعين الحكومي والصناعي وصنّاع السياسات في آلية الاستجابة واتخاذ التدابير الوقائية لإيقاف الجرائم الإلكترونية قبل حدوثها.

وأجرى المتخصصون بالأمن، من الذين انضموا إلى أكاديمية جامعة خليفة للأمن السيبراني مؤخراً، برنامج تدريب استمر لمدة ستة أسابيع في أكاديمية ليوناردو في مدينة جنوة الإيطالية، حيث اكتسبوا خبرة في استخدام منصتي "ليوناردو" وهما "سايبر رينج" و"سايبر ترينر".