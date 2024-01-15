الامارات | غداً .. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف والتدريجي، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً خاصة على البحر بعد الظهر.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويضطرب تدريجياً بعد الظهر ويحدث المد الأول عند الساعة 15:52 والمد الثاني عند الساعة 05:55 والجزر الأول عند الساعة 09:49 والجزر الثاني عند الساعة 23:03.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويضطرب ليلاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:14 والمد الثاني عند الساعة 01:00 والجزر الأول عند الساعة 18:25والجزر الثاني عند الساعة 07:28.