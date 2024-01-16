الامارات | مخالفة 282 منشأة «متجاوزة» في دبا الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت بلدية دبا الفجيرة إنها رصدت تجاوزات في 282 منشأة ما بين وحدات سكنية ومنشآت تجارية وصناعية، منذ بداية العام الجاري، من خلال زيارات تفتيشية يومية مكثفة لرصد المنشآت القائمة والمواقع قيد الإنشاء للتأكد من تطبيق اشتراطات البناء الآمن وشروط الأمن والسلامة وفق المعايير والمخططات التنفيذية والرخص المعتمدة.

وأفاد مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، بأن المخالفات تمثلت في عدم صيانة السياج، وعدم وضع اللوحات التعريفية أو التحذيرية عند منطقة عمل المشروع، إلى جانب إنشاء مظلات أو كرفانات مؤقتة خارج حدود الأرض ومن دون ترخيص من البلدية، والبدء بعمل الصيانة من دون ترخيص، وكذلك رمي المخلفات والأنقاض خارج الموقع، إضافة إلى عدم متابعة الأعمال والإشراف من قبل مكتب الاستشاري، وعدم اتباع اشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية.

وذكر أن إدارة الشؤون الهندسية والتخطيط أصدرت منذ بداية العام الماضي حتى ديسمبر منه، 804 رخص بناء، و584 رخصة بناء سكنية، و93 رخصة بناء صناعية وخدمات، و50 رخصة بناء لأراض زراعية، و77 رخصة بناء تجارية وتجارية سكنية، إضافة إلى اعتماد 497 شهادة إنجاز.

وأشار اليماحي إلى أن البلدية تسعى إلى تحقيق الجودة في البناء في كل المشاريع العمرانية، من خلال المتابعة والإشراف على سير العمل، والتحقق من مدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية، وتطبيق اشتراطات البناء الآمن لضمان السلامة المهنية للعمال في المواقع والمشاريع العمرانية.