الامارات | منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع ينطلق غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق غداً، الدورة التاسعة لـ«منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع»، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ومجموعة «دي بي ورلد»، ومعهد إدارة المشاريع (PMI)، تحت شعار «بلا حدود»، بمشاركة وحضور نخبة من المتحدثين والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.

وتناقش الدورة الحالية للمنتدى، 14 مساراً موزعة على ثلاثة محاور رئيسة، هي: الاستدامة، والأساليب الحديثة لإدارة المشاريع، والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، حيث سيناقش محور الاستدامة، مسارات تتعلق بالمجتمعات المستدامة، والمشاريع الصديقة للبيئة، والتطور المستمر المستدام، والهندسة المعمارية المستدامة، فيما يغطي محور الأساليب الحديثة لإدارة المشاريع، مسارات التوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع، ومكاتب إدارة المشاريع المستقبلية، وإدارة الفوائد، والقيادة الملهمة، واقتصاد المشاريع، والاقتصاد الدائري. أما محور التوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، فيغطي، الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التنقل الذكي، والتحول المرن، والتوأم الرقمي والميتافيرس، وإدارة البيانات.

وأكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، أن المنتدى أصبح حدثاً عالمياً في أجندة المؤتمرات الدولية المتخصصة، لطرح أفضل الممارسات، والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع، كما أصبح ملتقى عالمياً لرواد الفكر في مجال إدارة المشاريع بالمنطقة، لتبادل الخبرات ومناقشة الحلول، لإنشاء المدن، وتنفيذ البنية التحتية التي تحسّن الطريقة التي تحقق بها المشاريع أثراً مستداماً طويل الأمد في المجتمع.

وقال: إن «تنظيم الدورة التاسعة من المنتدى يأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه المنتدى في دوراته السابقة، التي استقطبت أكثر من 12 ألف مشارك، وحرصاً من مدينة دبي على دعم مسيرة التطوير والتنمية في المنطقة، وأن تكون حلقة وصل تسهم في تبادل الخبرات والأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة في كل المجالات».

من جانبه، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: إن «دبي أصبحت مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات، ونموذجاً يُحتذى في النجاح والتميز، تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات، لاسيما في إدارة مشاريع البنية التحتية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، وباستخدام أحدث التقنيات المتطورة، بما يعزز مكانتها أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاقتصاد والتجارة».

وأضاف: «سنشارك تجربتنا الرائدة عالمياً في مجال إدارة مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة وأفضل الممارسات التي نعتمدها، لتعزيز الابتكار والاستدامة، ورفع الكفاءة، والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يدعم العمل المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، مشيراً إلى أن أبرز المشاريع التي تنفذها الهيئة «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتِج المستقل للطاقة، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: إن «دي بي ورلد» تدرك إمكانات النمو الهائلة في منطقة الشرق الأوسط، كما تدرك أهمية تعزيز اعتماد أفضل الممارسات الدولية في إدارة المشاريع الكبرى، وهو جانب أساسي بالنسبة لنا ولكل مؤسسات القطاعين العام والخاص التي يعتمد تقدمها على الابتكار، ومن خلال الاستفادة من موقعنا الاستراتيجي في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة بجبل علي، وقد عززت مجموعة موانئ دبي العالمية مشاركتها بشكل كبير في إدارة المشاريع العالمية، وأدت دوراً محورياً في مسيرة التنمية في دبي، وتطورت هذه المشاريع لترسي معايير عالمية، ما يظهر التزامنا بالتميز.

وتقام على هامش المنتدى دورات تدريبية عدة في مجالات التحول المرن، ومهارات التفاوض الفعّال لنجاح الأعمال، وتحقيق التعافي للمشاريع المتعثرة، وإدارة محافظ المشاريع، ونظام تقديم القيمة في المشاريع والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات الضخمة.

ويجمع المنتدى قادة العالم في جهود موحدة، لاتخاذ إجراءات واعية وملتزمة، لتسريع الرخاء الاقتصادي والبيئي.

ونجح المنتدى، على مدى دوراته الماضية، في استقطاب 350 خبيراً ومتخصصاً من العالم، لتقديم أفكارهم وإبداعاتهم في التنفيذ الناجح للمشاريع الكبرى، وتقديم أفضل الممارسات العالمية في إدارتها وتشغيلها.