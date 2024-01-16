زكي نسيبة: الشباب حجر الأساس في مسيرة التنمية المُستدامة

ابوظبي - سيف اليزيد - كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس مجموعة من طلبة وطالبات الجامعة المتفوّقين.

وكرم فريق عون التطوّعي لفوزه بالمركز الأول مُكرّر في جائزة "عون" للخدمة المجتمعية لعام 2023، كما كرّم طالبات كلية الهندسة لفوزهن بالمركز الثاني في مسابقة جامعة العين للمُبتكرين والاستدامة.

وهنأ معاليه المتفوّقين والمتفوقات على إنجازاتهم الكبيرة والطموحة، وإبرازهم لمكانة جامعة الإمارات العربية المتحدة الرائدة، وقدرات طلبتها وطالباتها في جميع المجالات الأكاديمية والمجتمعية.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة أنّ جامعة المستقبل ستبقى على الدوام منارة أكاديمية وبحثية مُتميّزة، تحتضن أبناء وبنات الوطن، وتبذل الجهود المُضاعفة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم المستقبلية، وتواصل مسيرتها في مواكبة توجّهات القيادة الرشيدة وإيمانها بأن الشباب كانوا ولا يزالون حجر الأساس الذي نبني عليه آمالنا وتطلعاتنا في مسيرة التنمية المُستدامة.

وأشار إلى أن جامعة الإمارات تسعى لمواصلة رحلة الريادة العالمية في شتى المجالات، التي تُسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز علمي على المستويين الإقليمي والعالمي، مُتمنّياً للجميع النجاح والازدهار في مسيرتهم الدراسية والمُستقبلية.