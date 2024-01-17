الامارات | ربط برنامج الصحة المدرسية إلكترونياً بـ 313 مدرسة حكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عملية الربط الإلكتروني لبرنامج الصحة المدرسية بـ313 مدرسة حكومية من دبي حتى الفجيرة، كمرحلة أولى ضمن هذا البرنامج الذي يُعد أحد أهم البرامج الصحية الوقائية التي تدعم نمو الأطفال واليافعين من خلال توفير بيئة وقائية لطلاب المدارس وتعزيز صحتهم ورفاهيتهم، والحفاظ على بيئة مدرسية صحية ومستدامة.

ونوّهت المؤسسة في هذا الصدد بأنه يجري العمل في الوقت الراهن على استكمال الربط الإلكتروني مع بقية المدارس الحكومية في الإمارات المعنية بالربط.

وأكدت أن برنامج الصحة المدرسية يعتبر أهم البرامج الصحية الوقائية التي تبنتها، والتي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تم تصميمه باستخدام الأنظمة الذكية كمنصة مركزية ونموذج متكامل للرعاية يمتد إلى أماكن صحة الطفل بأكملها من المدارس إلى مستويات الرعاية المتقدمة، كما يسمح بتبادل المعلومات ثنائي الاتجاه من خلال السجلات الصحية الإلكترونية.

وأشارت المؤسسة إلى التحاق أكثر من 164 ألف طالب ببرنامج الصحة المدرسية ضمن خطة متكاملة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمجتمع التعليمي.

ونجحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تقديم ما يزيد على 170 ألف جرعة لقاح وفق البرنامج الوطني للتحصين لطلبة المدارس، إضافة إلى تقليل عملية توثيق التطعيمات إلكترونياً لأقل من خمس دقائق لكل طالب أو طالبة من خلال ضمان سهولة الحصول على التطعيمات وتوفيرها في المدارس.