الامارات | 6 شهادات «آيزو» لـ «الشارقة الخيرية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت جمعية الشارقة الخيرية رحلتها وجهودها في خدمة العمل الإنساني، بحصولها على ست شهادات للمواصفات العالمية لنظام الحوكمة، ونظام إدارة الجودة «آيزو»، ونظام إدارة البيئة «آيزو»، ونظام إدارة الشكاوى «آيزو»، ونظام المبادئ التوجيهية للقواعد السلوكية التنظيمية، ونظام إدارة الصحة والسلامة «آيزو»، ما يعكس التزامها أعلى معايير الشفافية والإدارة الفعّالة، ويعزز الثقة بين الجمعية وجمهور الداعمين والمستفيدين، ويحقق لها مزيداً من التميز.

وقال المدير التنفيذي للجمعية عبدالله سلطان بن خادم، إن جمعية الشارقة الخيرية تعتبر من أوائل المؤسسات في الدولة التي طبقت معايير مواصفة الحوكمة بنسختها الجديدة 37000:2021، بالإضافة إلى المواصفات الخمس المتعلقة بنظام إدارة الجودة وإدارة البيئة والشكاوى والصحة والسلامة المهنية، وما تم تحقيقه اليوم هو برهان على الجهود المضنية التي بُذلت خلال السنوات الماضية للارتقاء بحجم العمل، وتحقيق رضا المتعاملين، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، فقد تم العمل على تطوير الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والإجراءات التشغيلية ونماذج العمل، والالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة، وتم تطبيق آليات رصد وتقييم دوريّة للتأكد من استمرار الالتزام بجميع المعايير المطلوبة.

وتابع: بهذا التتويج، تستعرض الجمعية تاريخاً جديداً من التميز والالتزام، ما يعكس رؤيتها الاستباقية في استدامة العمل الخيري والإنساني محلياً ودولياً بنظام يعتمد على مبادئ الحوكمة في جميع جوانب الأعمال، وبارك ابن خادم لجميع مسؤولي الجمعية وفرق العمل المنتسبين إليها هذا النجاح الذي تم تحقيقه، كما توجه بالشكر الجزيل إلى جميع الشركاء والداعمين لدورهم في تحقيق الجمعية مساعيها ورؤيتها الخيرية، وجعل مشاريعها الإنسانية ذات قيمة جليلة وتأثير بالغ الأهمية في حياة المستفيدين.